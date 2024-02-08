Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ

Зеленский обсудил на встрече с главкомом Залужным обновление руководства ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главнокомандующим Вооруженными силами республики Валерием Залужным обсудил обновление руководства ВСУ. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время встречи они обсудили необходимые обновления в украинской армии, а также возможные кандидатуры на руководящие посты в ВСУ. При этом Зеленский отметил, что предложил Залужному «и дальше быть в команде».

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал, что главком ВСУ может покинуть свой пост, заняв должность украинского посла в Великобритании. При этом парламентарий предположил, что отставки Залужного стоит ожидать 8 февраля. Вместе с этим также стало известно, что с его отставкой планируется и увольнение главы Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.