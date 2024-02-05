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11:47, 5 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского уволить начальника Генштаба вместе с Залужным

«УП»: Зеленский захотел уволить вместе с Залужным начальника Генштаба Шапталу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным планируется уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу. О планах президента страны Владимира Зеленского пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники во властных кругах республики.

«Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только (…) Залужного, но и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу», — пишет «УП».

Собеседники издания в команде Зеленского и военных кругах рассказали, что в офисе президента проводятся консультации о смене Шапталы. «Из Генштаба еще уйдет Шаптала», — сообщил высокопоставленный источник. По словам другого собеседника, увольнение главкома ВСУ и начальника Генштаба может произойти на неделе.

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5 февраля Залужный поздравил Шапталу с днем рождения, опубликовав совместное фото в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В поздравлении главком подчеркнул, что им будет очень тяжело.

Ранее украинский лидер рассказал о размышлениях по поводу замены ряда руководящих лиц государства, в том числе Залужного. Он объяснил, что Украине нужны перезагрузка и новое начало. Речь идет об изменениях не только в военных верхах, но и в гражданском аппарате, уточнял Зеленский.

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      Кристина Есикова
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