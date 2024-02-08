Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:51, 8 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл кандидатуры на руководящие должности в ВСУ

Зеленский рассказал о разговорах с кандидатами на руководящие должности в ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл кандидатуры на руководящие должности в Вооруженных силах республики (ВСУ). О них он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о «десятках разговоров с командирами разного уровня», в частности — с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым и Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. «Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», — добавил он.

Президент также сообщил о переговорах, проведенных с генерал-лейтенантами Евгением Мойсюком и Михаилом Забродским. «Их опыт – на службе государству», — отметил глава республики.

Материалы по теме:
Украинский де Голль. Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
Украинский де Голль.Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
28 сентября 2022
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023

Вечером 8 февраля стало известно о встрече Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Во время нее украинский лидер поблагодарил главкома «за два года защиты» страны и обсудил с ним необходимое обновление армии.

Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об уходе Залужного в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны Украины подтвердили отставку Залужного

      В России рассказали о применении «Змея Горыныча» против ВСУ

      Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими

      Побывавший в США популярный российский блогер высказался об эмиграции

      В Петербурге обнаружен президент спортивной федерации каратэ с пулевым ранением

      Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился

      Зеленский раскрыл кандидатуры на руководящие должности в ВСУ

      Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту

      В России отреагировали на отставку Залужного

      В США признались, что Ил-76 под Белгородом сбили американской ракетой. Ранее об этом же говорили Путин и следователи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше