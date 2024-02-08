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19:42, 8 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

Зеленский назначил генерала Сырского новым главнокомандующим ВСУ
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Сегодня же говорил с генералами [Евгением] Мойсюком и [Михаилом] Забродским. Их опыт — на службе государству», — сообщил Зеленский.

Президент заявил, что к руководству армией приступает новая управленческая команда. По его словам, необходимо, чтобы у генерального штаба и солдат было «одинаковое видение войны».

Ранее Зеленский сообщил о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Он рассказал, что они обсудили необходимые обновления в украинской армии, а также возможные кандидатуры на руководящие посты в ВСУ.

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