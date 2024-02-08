Главком ВСУ Залужный прокомментировал разговор с Зеленским, намекнув на перемены

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал Telegram разговор с президентом страны Владимиром Зеленским и намекнул на перемены в армии.

«Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», — написал главком.

Залужный рассказал, что при разговоре с украинским лидером принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Гененрал выразил благодарность команде генерального штаба, Министерства обороны и президенту страны.

Ранее Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его «за два года защиты Украины». Они обсудили необходимое обновление украинской армии. «Время для такого обновления — именно сейчас», — подчеркнул президент.