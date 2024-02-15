«У противника наступило истощение». Российские войска добились успеха под Авдеевкой. Как это изменит ход СВО?

Военный эксперт Евгений Норин: ВСУ истощены в Авдеевке, группировка отрезана

Причиной успехов российских подразделений в Авдеевке стало общее накопление усталости в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил военный эксперт Евгений Норин. Он сравнил происходящее с боями за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

«Тактические успехи, каждый из которых был сам по себе не смертельным для противника, вместе сконвертировались в очень неприятную ситуацию», — заключил эксперт.

По словам Евгения Норина, российские подразделения создали множество неглубоких прорывов на разных участках, но каждый из них ухудшал положение противника постепенно и в итоге «их количество переросло в качество».

В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала, и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно Евгений Норин военный эксперт

Фото: Libkos / AP

Большую роль в успехах под Авдеевкой сыграла авиация

По позициям ВСУ в Авдеевке и ее окрестностях регулярно наносятся бомбовые удары, число которых в некоторые дни достигало нескольких десятков в стуки. По словам Евгения Норина, это произошло из-за того, что российская авиация была насыщенна корректируемыми бомбами, которые можно запускать с большого расстояния.

Кроме того, наземным частям удалось оттеснить группировку противника на достаточную дистанцию и российская авиация может действовать, не заходя в зону поражения украинских средств ПВО.

В результате нескольких прорывов фронта в Авдеевке начались уличные бои

По информации паблика Deep State, российские силы хотят максимально отрезать Авдеевский коксохимического завод (АКХЗ) и выйти в 9-й квартал (район многоэтажек, с которых просматривается и простреливается весь город). Штурмовые группы Вооруженных сил России концентрируются на тех участках, где они преуспевают, при этом продолжается накопление живой силы в домах, занятых в городе.

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Deep State пишет, что ситуация в Авдеевке ежедневно усугубляется для украинской стороны: логистика сегодня находится полностью под огневым контролем российских подразделений, в результате чего заезд и выезд в город — это лотерея. «Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное — жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами», — говорится в материале.

Украинская группировка в Авдеевке испытывает проблемы со снабжением

Положение обороняющих Авдеевку украинских подразделений сильно осложнилось после прорыва российских частей в направлении трассы, по которой идет снабжение. «Дорога, которая вела в город, простреливается полностью. Обстановка в Авдеевке очень сложная», — заявлял глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

При этом в Авдеевке предусмотрены запасные пути снабжения на случай потери основного, заявил спикер группировки «Таврия» Дмитрий Лиховый.

Как объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Евгений Норин, из-за плюсовой температуры, установившейся в Донбассе, грунтовые дороги в районе Авдеевки находятся в очень плохом состоянии. «А это означает, что ВСУ крайне тяжело, практически уже невозможно поддерживать группировку, которая находится в городе», — пояснил он.

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В частности, в Авдеевку была переброшена 3-я отдельная штурмовая бригада, которая считается одной из лучших в Вооруженных силах Украины. В своем заявлении официальные представители бригады назвали ситуацию в городе угрожающей и нестабильной. «Ситуация в городе на момент заведения бригады — чрезвычайно критическая», — считает командование бригады.

Один из инженеров бригады также заявил, что на момент захода подразделения в Авдеевку там не осталось ни одной целой подготовленной позиции. «В целом ситуация очень напоминает Бахмутскую оборонительную операцию, когда пехота третьей штурмовой была вынуждена занимать оборону сразу с марша», — сказал он.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бои за Авдеевку сравнивают с «Бахмутской мясорубкой»

Военный аналитик Генри Шлоттман считает, что решение упорно защищать Авдеевку в условиях дефицита людей и боеприпасов может оказаться для Украины столь же дорогостоящим, как и потеря в Бахмуте (Артемовске) опытных бойцов, что подорвало летнее контрнаступление.

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«Как это часто бывает, по политическим и оперативным причинам, правильные решения принимаются поздно», — констатировал военный эксперт Евгений Норин. По его мнению, еще месяц назад ВСУ следовало сокращать фронт и «сбрасывать» дальние позиции, которые уже не удавалось удерживать (при этом украинские силы несли крупные потери при их обороне). «Но они этого вовремя не сделали, в результате чего приходится делать это не вовремя, с большими потерями на отходе», — резюмировал эксперт.

Авдеевка важна для дальнейшего продвижения за пределы Донбасса

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» уточнил, что взятие Авдеевки позволит российским силам наступать дальше за пределами Донбасса. Эксперт предположил, что российская сторона не будет стараться быстрее взять Авдеевку, так как хочет сохранить численный состав. «Так было, кстати, на всех других направлениях. Основная задача — сократить количество потерь», — пояснил он.

Авдеевка расположена в 13 километрах к северу от Донецка. До начала российской специальной военной операции там проживало около 35 тысяч человек. Бои за город идут с самого начала военного конфликта. В 2014 году несколько месяцев Авдеевку контролировали силы Донецкой народной республики, но позже она вернулась под контроль Украины.