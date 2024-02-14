В ВСУ рассказали о риске потери основной линии снабжения под Авдеевкой

Лиховой: ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, где уже несколько дней продолжаются уличные бои. Об этом заявил спикер украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий, пишет РИА Новости.

«Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — рассказал он.

По его словам, сейчас украинские войска пытаются удержать город, так как за ним могут последовать и другие населенные пункты. В то же время он утверждает, что командование украинской армии не держится за «кучи камней и обгорелого железа» и в случае усложнения ситуации отведет войска на другой рубеж.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на авдеевском направлении напряженной. По его словам, российские войска имеют численное преимущество в личном составе и продолжают наращивать свои усилия.