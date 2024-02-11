Маск раскрыл судьбу Крыма и Донбасса

Илон Маск заявил, что Крым и Донбасс продолжат оставаться за Россией

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал мнение о том, что Крым и Донбасс продолжат оставаться за Россией. Об этом он написал в соцсети Х под постом пользователя Wall Street Silver.

Он также оценил высказывание о том, что финансовая помощь Украине не изменит обстановки на фронте, а лишь продлит конфликт. Маск прокомментировал сообщение Wall Street Silver, заявившего, что «настало время Байдену, Макрону и Шольцу признать их проигрыш».

«Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины, и ничто не изменит этого», — написал в посте Wall Street Silver. Маск, в свою очередь, согласился с этим мнением.

Ранее американский бизнесмен прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса помогать Украине станет халатностью. Маск резко ответил американскому лидеру и призвал как можно скорее завершить конфликт с Россией. «Пора остановить эту мясорубку», — написал он в соцсети. Байден заявлял о халатности в отношении Украины на фоне неспособности Конгресса поддержать и профинансировать Киев.