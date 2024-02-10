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08:52, 10 февраля 2024Интернет и СМИ

Маск резко ответил Байдену после слов о помощи Украине

Глава SpaceX Илон Маск: украинскую мясорубку надо было остановить еще год назад
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Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью. Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск резко ответил Байдену после слов о помощи Украине и призвал завершить конфликт с Россией. «Пора остановить эту мясорубку», — призвал он. Это следовало сделать еще год назад, подчеркнул Маск.

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Ранее Байден заявил о преступной халатности в отношении Украины. «Неспособность Конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности», — подчеркнул он. Американский лидер назвал возмутительным неспособность профинансировать Киев.

До этого сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю объемом 95 миллиардов долларов без выделения денег на охрану границ. Теперь инициативу вынесут на общее голосование для принятия в сенате, а затем, в случае положительного результата, его рассмотрит Палата представителей.

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      Марина Совина
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