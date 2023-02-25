Зеленский рассказал о планах по захвату Крыма

Президент Украины Зеленский рассказал о подготовке к захвату Крыма

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности ВСУ. Российские и западные политики отреагировали на это заявление, оценив перспективы украинской стороны.

Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение на площадках других государств Владимир Зеленский Президент Украины

В Крыму предупредили о третьей мировой

Еще в декабре в интервью LCI Зеленский высказался о том, что операция по борьбе за Крым «началась в головах людей». «Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть», — заявил он, пообещав, что, когда развернется сама операция, «вы об этом услышите».

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что в случае попыток военного захвата полуострова развяжется третья мировая война. По ее словам, подобные высказывания Зеленский «читает как заученную мантру».

Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым — это уже точно будет третья мировая в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки. Анастасия Гридчина Глава украинской общины Крыма

Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко в своем в Telegram-канале напомнил Зеленскому, что «никто и никогда не брал Крым с моря». При этом он поддержал применение Россией «любого имеющегося в ее распоряжении оружия» в случае, если Украина предпримет попытку захватить полуостров. «И это господин Зеленский должен понимать. Даже в бредовом состоянии», — добавил парламентарий.

Мне его жаль. Просто по-человечески. Загнал себя в угол и выбраться нет возможности. Заблудшая пешка на мировой шахматной доске. Ну, да бог с ним Евгений Ревенко Депутат Государственной Думы РФ

Байден исключил подсказки Киеву

Президент США Джо Байден также высказался о планах своего украинского коллеги. В беседе с телеканалом ABC News он допустил, что возвращение Украиной Крыма может затянуться. Американский лидер отметил, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период. «Не все сразу», — сказал он.

Байден подчеркнул, что Белый дом не намерен указывать Украине, как она должна закончить конфликт с Россией. «Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату», — указал он.

Ранее Politico со ссылкой на собственные источники передало эту же мысль. Как рассказали источники издания, США не хотят подталкивать Киев к захвату Крыма. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон активно не поощряет Украину к попыткам вернуть контроль над полуостровом. Блинкен высказался по данной теме во время онлайн-разговора с группой экспертов 15 февраля. Он заявил, что в администрации США возможное наступление Киева на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для России.

Таким образом политик ответил на заявление врио главы МВД Украины Игоря Клименко, согласно которому министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата перечисленных воссоединившихся с Россией территорий.

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить определенные российские объекты», которые наносят ущерб стране. Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.

Как неоднократно заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Крым, как и Донбасс, является субъектом РФ и безопасность региона обеспечена надежно.