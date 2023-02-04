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20:34, 4 февраля 2023Россия

Медведев пригрозил Украине возмездием любым оружием в случае атаки на Крым

Медведев: за атакой Украины на Крым последует неизбежное возмездие любым оружием

Фото: Oleg Gratilo / Unsplash

В случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей. «Крым — это Россия. Атака Крыма — это атака на Россию и эскалация конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за этими атаками последует неизбежное возмездие с использованием любого оружия», — пригрозил он.

Об ударах по Украине в случае атаки на Крым Медведев до этого говорил и в беседе с военкором Наданой Фридрихсон.

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Ранее власти Соединенных Штатов не стали запрещать властям Украины использовать дальнобойные снаряды, которые входят в поставки военной помощи, для ударов по Крыму. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что распоряжение поставленными боеприпасами ложится строго на усмотрение украинских властей.

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Александра Лисица
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