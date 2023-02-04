Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:45, 4 февраля 2023Бывший СССР

Медведев пригрозил возмездием в случае ударов Украины по Крыму

Медведев заявил, что в случае ударов Украины по Крыму будут только удары возмездия

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил в случае ударов Украины по Крыму. Его слова приводит военкор Надана Фридрихсон в своем Telegram-канале.

Журналистка спросила политика, право ли издание Bloomberg, которое считает, что Россия пойдет на переговоры после разрешения США Киеву наносить удары по Крыму. «Нет, не правы. Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — сказал Медведев.

По его словам, если бы Вашингтон действительно хотел завершить спровоцированный им военный конфликт, он мог бы сделать это щелчком пальца. Однако, по его мнению, Белый дом в этом просто не заинтересован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Из украинского плена вернули 63 военнослужащих РФ
Медведев пригрозил возмездием в случае ударов Украины по Крыму
Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал об отказе командования признать его пленным
Медведев указал на нежелание Вашингтона завершать конфликт на Украине
Медведев заявил о готовности применять все виды оружия в случае ударов по России
Опубликовано видео с освобожденными из украинского плена военнослужащими РФ
В ФРГ опровергли причастность России к взрывам на «Северных потоках»
В больнице рассказали о состоянии актера Бориса Щербакова
Онколог назвал способ самостоятельного определения рака
В России назвали воровством конфискацию США средств россиянина на нужды Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.