Медведев пригрозил возмездием в случае ударов Украины по Крыму

Медведев заявил, что в случае ударов Украины по Крыму будут только удары возмездия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил в случае ударов Украины по Крыму. Его слова приводит военкор Надана Фридрихсон в своем Telegram-канале.

Журналистка спросила политика, право ли издание Bloomberg, которое считает, что Россия пойдет на переговоры после разрешения США Киеву наносить удары по Крыму. «Нет, не правы. Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — сказал Медведев.

По его словам, если бы Вашингтон действительно хотел завершить спровоцированный им военный конфликт, он мог бы сделать это щелчком пальца. Однако, по его мнению, Белый дом в этом просто не заинтересован.

