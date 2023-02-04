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11:34, 4 февраля 2023Россия

Медведев заявил о готовности применять все виды оружия в случае ударов по России

Медведев заявил о готовности России применять все виды оружия в случае удара Киева

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия в случае ударов Киева по ее территориям готова применять все виды оружия. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев журналистке Надане Фридрихсон.

По его словам, ответ России на удары по ее территории будет быстрым, жестким и убедительным.

«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза России заявил, что Украина станет колонией, чью экономику будут постепенно уничтожать. Он предрек, что за все поставленное Украине оружие властям страны придется расплачиваться, и в качестве платы страны Запада уничтожат ее экономический потенциал.

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Варвара Кошечкина
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