Зампред Совбеза Медведев предрек Украине будущее колонии с уничтоженной экономикой

Украина станет колонией, чью экономику будут постепенно уничтожать. Так будущее Украины описал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев предрек, что за все поставленное Украине оружие властям страны придется расплачиваться, и в качестве платы страны Запада уничтожат ее экономический потенциал.

«Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», — заявил Медведев.