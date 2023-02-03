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11:09, 3 февраля 2023Россия

Медведев описал будущее Украины

Зампред Совбеза Медведев предрек Украине будущее колонии с уничтоженной экономикой

Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Украина станет колонией, чью экономику будут постепенно уничтожать. Так будущее Украины описал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев предрек, что за все поставленное Украине оружие властям страны придется расплачиваться, и в качестве платы страны Запада уничтожат ее экономический потенциал.

«Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», — заявил Медведев.

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Марк Леонов
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