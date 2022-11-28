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14:36, 28 ноября 2022Бывший СССР

Украина захотела получать от США более миллиарда долларов ежемесячно

Минфин Украины сообщил, что желает получать от США 1,1 миллиарда долларов ежемесячно

Фото: Tom Brenner / Reuters

Украина надеется, что США останутся ее главным экономическим донором в 2023 году и нарастят финансовую поддержку в условиях боевых действий. Об этом заявила замминистра финансов республики Ольга Зыкова, пишет РИА Новости.

По ее словам, правительство желает, чтобы прямые транши в бюджет из Вашингтона, начиная с января, составляли не менее 1,1 миллиарда долларов ежемесячно.

«Мы проводим переговоры с министерством финансов США, и Белый дом уже подал на одобрение конгрессу США предложение, которое представляет собой пакет в размере 37,7 миллиарда долларов на всестороннюю поддержку», — сказала Зыкова.

26 октября министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна намерена присоединиться к Европейскому союзу за два года. По ее словам, Киев еще до вступления в ЕС планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.

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Алевтина Запольская
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