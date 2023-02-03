США не запретили Украине использовать поставленные снаряды для ударов по Крыму

Пентагон: США не запрещают Киеву использовать западные снаряды для ударов по Крыму

США не стали запрещать властям Украины использовать дальнобойные снаряды, которые входят в поставки военной помощи, для ударов по Крыму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Пентагона.

Как рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в новый пакет помощи Украине войдут дальнобойные боеприпасы GLSDB. Хотя представитель ведомства не говорил прямо, что Вашингтон допускает удары Киева по Крыму из западных боеприпасов, распоряжение ими оставляют строго на усмотрение украинских властей.

«Что касается планов Украины касательно проведения данных операций, то эти решения принадлежат им», — отмечается в сообщении.

Ранее также сообщалось, что США направят Украине военную помощь на сумму 2,175 миллиарда долларов. В пакет войдут высокоточные ракеты и зенитно-ракетные комплексы HAWK, а также другие боеприпасы и вооружение.