В Крыму оценили планы Зеленского по военному захвату полуострова

В Крыму заявили о риске третьей мировой войны после слов Зеленского о захвате полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина оценила планы президента Украины Владимира Зеленского по военному захвату полуострова. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Гридчиной, подобные высказывания Зеленский «читает как заученную мантру». «Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым — это уже точно будет третья мировая в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки», — предупредила она.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату полуострова. При этом Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что США не хотят подталкивать Украину к захвату Крыма. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что возможное наступление Киева на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для России.

В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко объявил о создании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений составят действующие и бывшие военные, а также пограничники и полицейские «со значительным боевым опытом».