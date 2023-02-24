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21:30, 24 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма

Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату Крыма

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение на площадках других государств», — сказал он.

Ранее Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что США не хотят подталкивать Украину к захвату Крыма. По данным издания, это дал понять американский госсекретарь Энтони Блинкен во время онлайн-разговора с группой экспертов. Политик считает, что возможное наступление Киева на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для России.

Госсекретарь также добавил, что попытка вернуть контроль над Крымом может привести к более масштабному ответу с российской стороны. При этом в администрации США подчеркивают, что итоговое решение о начале подобной операции будет приниматься в Киеве, а не в Вашингтоне.

В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко объявил о создании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений составят действующие и бывшие военные, а также пограничники и полицейские «со значительным боевым опытом». Доукомплектация будет производиться за счет добровольцев. Проект штурмовых бригад назвали «Гвардия наступления».

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Марина Совина
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