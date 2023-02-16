Стало известно о негативном отношении США к попыткам Украины вернуть Крым

Politico: США выступили против попыток Украины вернуть контроль над Крымом

Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон активно не поощряет Украину к попыткам вернуть контроль над Крымом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания рассказали, что Блинкен высказался по данной теме во время онлайн-разговора с группой экспертов 15 февраля. Он заявил, что в администрации США возможное наступление Киева на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для России.

Госсекретарь также добавил, что попытка вернуть контроль над Крымом может привести к более масштабному ответу с российской стороны. При этом в администрации США подчеркивают, что итоговое решение о начале подобной операции будет приниматься в Киеве, а не в Вашингтоне.

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить определенные российские объекты», которые наносят ущерб стране. Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.