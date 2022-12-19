Зеленский высказался о начале борьбы за Крым «в головах людей»

LCI: президент Украины Зеленский заявил, что «в головах» украинцев началась борьба за Крым

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью LCI высказался о том, что операция по борьбе за Крым «началась в головах людей».

«Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть», — заявил он, пообещав, что, когда развернется сама операция, «вы об этом услышите».

Украинский лидер признал, что борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит», но заверил, что украинцы «полны решимости».

Ранее Владимир Зеленский понадеялся на возвращение Донецка, Луганска и Крыма под контроль Киева. До этого он говорил, что готов рассмотреть варианты, предусматривающие возвращение Крыма в состав Украины невоенным путем. Он также допустил, что возможные переговоры с Россией могут заморозить конфликт. Также Зеленский заявлял о намерении поехать в Крым, где его квартира попала под национализацию.

Крым является неотъемлемой частью России, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о статусе полуострова. Он также подчеркивал, что Украина должна признать российскую принадлежность Крыма.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в иносказательной манере ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма в состав Украины. Он вспомнил пьесу «Бег» писателя Михаила Булгакова. По мнению политика, одного из персонажей можно соотнести с украинскими властями.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.