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08:11, 3 ноября 2022Бывший СССР

Квартира Зеленского в Крыму попала под национализацию

Квартира президента Украины Зеленского в Крыму попала в список для национализации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Крыма продолжили выявлять имущества иностранных граждан, совершающих недружественные действия по отношению к России, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает ТАСС. Такое имущество, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского, подлежит национализации.

«Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим», — рассказал Константинов.

Накануне Зеленский заявил, что намеревается поехать в Крым. Согласно его планам, это должно случиться «после победы» Украины летом.

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Василий Мека
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