Квартира Зеленского в Крыму попала под национализацию

Квартира президента Украины Зеленского в Крыму попала в список для национализации

Власти Крыма продолжили выявлять имущества иностранных граждан, совершающих недружественные действия по отношению к России, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает ТАСС. Такое имущество, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского, подлежит национализации.

«Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим», — рассказал Константинов.

Накануне Зеленский заявил, что намеревается поехать в Крым. Согласно его планам, это должно случиться «после победы» Украины летом.