Зеленский решил съездить в Крым летом

Президент Украины Зеленский заявил о намерении поехать в Крым, чтобы увидеть море

В интервью Чешскому телевидению президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намеревается поехать в Крым. Согласно планам Зеленского, это должно случиться «после победы» Украины.

«После победы я поеду в Крым. Очень хочу увидеть море», — сказал украинский лидер. Он также заявил, что поездка должна состояться летом. «Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло», — объяснил Зеленский.

В том же интервью глава Украины призвал не бояться ядерной войны. «Я считаю, что бояться этого не надо, не надо бояться Россию», — высказался Зеленский.