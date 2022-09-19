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Кремль отреагировал на заявления Киева о статусе Крыма

Песков предупредил, что любые претензии на Крым получат должный ответ России

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Крым является неотъемлемой частью России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о статусе полуострова. Его реакцию приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства предупредил, что любые претензии на российскую территорию не останутся незамеченными.

«Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации, любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — сказал Песков.

Представитель Кремля также пояснил, что республики Донбасса — это независимые государства, независимость которых признана Россией и которые запросили помощи в обеспечении своей безопасности.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Запад обязан предоставить Киеву ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. По его мнению, это заставит Москву оставить Донбасс, в том числе Крым.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал власти Украины готовить эвакуационные маршруты в ответ на заявление Подоляка о подготовке к «деоккупации» полуострова.

Он подчеркнул, что у киевских властей «нет никакой возможности нанести масштабный урон России, частью которой является Крым».

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Анна Щербакова
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