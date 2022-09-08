В Крыму призвали власти Украины готовить себе эвакуационные маршруты

Глава парламента Крыма Константинов призвал власти Украины готовить эвакуационные маршруты

Глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ на заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о подготовке к «деоккупации» полуострова призвал киевские власти готовить для себя эвакуационные маршруты. Об этом сообщает РИА Новости.

Константинов назвал слова Подоляка «очередной ложью, откровенным фейком и абсурдом». Однако, заметил он, подобные заявления говорят о том, что «дела у них идут совсем плохо». «Поэтому пусть задумаются о подготовке эвакуационных маршрутов для себя, когда придется впопыхах, словно крысы, бежать из страны», — посоветовал он.

По его словам, Украина стала абсолютным банкротом, утратила государственность, а теперь утрачивает поддержку Запада. В то же время, подчеркнул он, у киевских властей «нет никакой возможности нанести масштабный урон России, частью которой является Крым».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского побеждает Россию «только языком» — на словах. Таким образом, как полагает он, глава офиса президента Украины старается поднять боевой настрой военных и гражданского населения страны, говоря, что все «освободят и деоккупируют».