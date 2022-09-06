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В Крыму ответили на призыв офиса Зеленского готовиться к «деоккупации»

Сенатор Цеков заявил, что президент Украины Зеленский побеждает Россию только языком

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Офис президента Украины Владимира Зеленского побеждает Россию «только языком» — на словах. Так на призыв Михаила Подоляка к жителям Крыма подготовить убежище и ждать «деоккупации» полуострова ответил член Совета Федерации от региона Сергей Цеков, пишет News.ru.

Сенатор подчеркнул, что власти Украины никак не могут смириться с поражением. По его словам, Подоляк устроил психологическую провокацию для определенной неустойчивой части населения и своих союзников на полуострове, «хотя даже они понимают, что никакой "деоккупации" не будет».

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Таким образом, как сообщается, глава офиса президента Украины старается поднять боевой настрой военных и гражданского населения страны, говоря, что все «освободят и деоккупируют». «С поражением смириться не могут, побеждают только языком», — заключил Цеков.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информационные вбросы и фейки, исходящие от властей Украины и направленные против жителей полуострова, не приведут к оттоку населения с полуострова. Он уточнил, что, несмотря на подобные манипуляции, крымчане продолжают работать, учиться и не собираются уезжать.

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Сергей Истомин
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