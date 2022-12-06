Президент Украины Зеленский понадеялся на возвращение Донецка, Луганска и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на возвращение Донецка, Луганска и Крыма под контроль Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

6 декабря Зеленский прибыл в Донбасс, чтобы поздравить военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины. «На востоке Украины сегодня — самое сложное направление. И я имею честь сейчас быть с нашими защитниками и защитницами здесь, в Донбассе. Верю, что в следующий раз мы встретимся в нашем украинском Донецке, Луганске. Уверен, что и в Крыму», — заявил президент.

Ранее Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты, предусматривающие возвращение Крыма в состав Украины невоенным путем. Он также допустил, что возможные переговоры с Россией могут заморозить конфликт.