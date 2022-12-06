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13:23, 6 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский приехал в Славянск

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Славянск

Кадр: Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Славянск. Видеообращение на фоне стелы с названием города он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео глава государства поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. «Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе», — сказал Зеленский.

Славянск находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Зеленский назвал донецкое направление самым трудным участком фронта для украинской армии. Речь идет об Артемовске и Соледаре.

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Алевтина Запольская
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