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05:50, 4 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский назвал донецкое направление самым болезненным для ВСУ

Президент Украины Зеленский назвал донецкое направление самым горячим и болезненным

Фото: Ukrainian President'S Office / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым трудным участком фронта для украинской армии. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По информации командующих ВСУ, речь идет об Артемовске и Соледаре. Там по-прежнему сохраняется «самая горячая и болезненная» обстановка.

28 ноября The New York Times сообщила о больших потерях украинских войск под Артемовском. По данным газеты, в течение почти часа в пятницу, 25 ноября, поток жертв под Артемовском «казался нескончаемым».

До этого в ДНР сообщили, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. Как утверждает глава республики Денис Пушилин, подразделения НМ освобождали Артемовск. «В Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются», — заявил Пушилин.

Марина Совина
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