В ДНР рассказали о продвижении российских войск по всей линии фронта

Глава ДНР Пушилин рассказал о продвижении российских сил на всей линии фронта

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск по всей линии фронта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пушилина, подразделения Народной милиции освобождают Артемовск, продвигаясь дом за домом. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к городу дополнительные силы. «Тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед», — рассказал глава ДНР.

16 ноября сообщалось, что российские военные продолжают наступление на авдеевском направлении. Отмечалась слаженная работа разведки и артиллерии 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой народной республики юго-западнее Авдеевки.