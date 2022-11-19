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11:34, 19 ноября 2022Бывший СССР

В ДНР рассказали о продвижении российских войск по всей линии фронта

Глава ДНР Пушилин рассказал о продвижении российских сил на всей линии фронта

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск по всей линии фронта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пушилина, подразделения Народной милиции освобождают Артемовск, продвигаясь дом за домом. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к городу дополнительные силы. «Тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед», — рассказал глава ДНР.

16 ноября сообщалось, что российские военные продолжают наступление на авдеевском направлении. Отмечалась слаженная работа разведки и артиллерии 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой народной республики юго-западнее Авдеевки.

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Владимир Седов
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