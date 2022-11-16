Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:30, 16 ноября 2022Россия

Стало известно о продвижении российских военных на авдеевском направлении

РИА Новости: российские военные продолжают наступление на авдеевском направлении

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Российские военные продолжают наступление на авдеевском направлении, об этом стало известно РИА Новости.

Агентство отмечает слаженную работу разведки и артиллерии 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) юго-западнее Авдеевки.

Разведка при помощи беспилотников обнаруживает противника, после чего передает координаты артиллерийским расчетам, которые ведут огонь из крупнокалиберной пушки 2А36 «Гиацинт-Б» осколочными боеприпасами.

Также сообщается, что российские Вооруженные силы активизировали продвижение на донецком направлении, взяв под контроль Павловку, Опытное, Майорск и другие.

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 160 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Бои на этом направлении произошли в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США обвинили Россию в ракетном инциденте в Польше
Латвия призвала прикрыть запад Украины системами ПВО НАТО
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины
США назвали возможные сроки разрешения конфликта на Украине
Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины
МИД отреагировал на обвинения России в ракетном инциденте в Польше
Зеленский заявил об отсутствии контактов между Киевом и Минском
Пентагон рассказал о попытке связаться с Россией после инцидента в Польше
Шольц отказался верить в победу Трампа на выборах в 2024 году
Стало известно о продвижении российских военных на авдеевском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.