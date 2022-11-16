Минобороны сообщило об уничтожении 160 солдат ВСУ на донецком направлении

Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении 160 солдат ВСУ под Авдеевкой в ДНР

Российские войска уничтожили более 160 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, бои на этом направлении произошли в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка.

Он добавил, что кроме живой силы противника были уничтожены несколько единиц боевой техники.

«Уничтожено (...) три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами», — рассказал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что в боях за населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками были уничтожены до 1400 солдат.