Минобороны заявило об уничтожении 1400 солдат ВСУ в боях за Павловку

Минобороны сообщило, что в боях за Павловку ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных

В боях за населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками были уничтожены до 1400 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, кроме почти полутора тысяч солдат противника, ВС России уничтожили десятки единиц техники, в том числе и несколько единиц авиации.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено (...) 2 самолета Су-25 Воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин», — заявил представитель оборонного ведомства.

Конашенков добавил, что в ходе боев было уничтожено 2 гаубицы М777 производства США и 28 беспилотников.

Ранее Минобороны заявило о потере ВСУ 120 солдат при безуспешной атаке в Луганской народной республике (ЛНР).