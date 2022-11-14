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13:26, 14 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о потере ВСУ 120 солдат при безуспешной атаке в ЛНР

Спикер Минобороны Конашенков заявил, что при попытке атаки в ЛНР ВСУ потеряли 120 солдат

Фото: Reuters

При безуспешной попытке атаковать в районе Куземовки в Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 120 солдат. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, Вооруженным силам России удалось остановить наступление ВСУ и уничтожить не только живую силу противника, но и несколько единиц военной техники.

«В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено (...) шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей», — сообщил представитель оборонного ведомства.

По уточненным данным Минобороны, с начала спецоперации российские военные уничтожили 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении.

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Валерий Розенберг
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