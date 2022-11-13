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14:08, 13 ноября 2022Россия

Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило о двух отраженных атаках ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Andrii Marienko / AP

Российские военные отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

В операции участвовали российские силы до ротной тактической группы. Атаки проводились в направлении населенного пункта Макеевка Луганской народной республики (ЛНР).

«Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу», — сообщили в российском военном ведомстве.

Также Минобороны сообщило, что ВСУ силами двух ротных тактических групп дважды безуспешно пытались атаковать российские подразделения в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

По данным военного ведомства, украинские подразделения понесли большие потери и были отброшены на исходные позиции. Кроме того, были сорваны попытки наступления ВСУ в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка.

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Варвара Кошечкина
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