Минобороны заявило о попытках атаки тактических групп ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами двух ротных тактических групп дважды безуспешно пытались атаковать российские подразделения в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские подразделения понесли большие потери и были отброшены на исходные позиции. Кроме того, были сорваны попытки наступления ВСУ в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка.

Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.