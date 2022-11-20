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14:12, 20 ноября 2022Россия

Медведев ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма

Медведев ответил на претензии Украины на Крым, назвав Киев русским городом

Фото: Yana Gorbunova / Unsplash

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в иносказательной манере ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма в состав Украины. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он вспомнил пьесу «Бег» писателя Михаила Булгакова. По мнению Медведева, одного из персонажей можно соотнести с украинскими властями.

«Разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым". Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова "Бег"», — написал зампред Совбеза.

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Кроме того, Медведев решил привести в своем посте некоторые исторические факты. «Киев — столица Древней Руси. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев — республиканская столица в составе СССР», — отметил он.

Также политик подчеркнул, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски.

До этого сенатор Владимир Джабаров счел несбыточной военную кампанию Киева по возвращению Крыма.

20 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление на Крым. При этом точных сроков планируемой военной кампании он не озвучил.

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Анна Щербакова
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