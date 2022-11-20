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13:22, 20 ноября 2022Россия

В Совфеде ответили на планы Киева по возвращению Крыма

Сенатор Джабаров счел несбыточной военную кампанию Киева по возвращению Крыма

Фото: Nadia Fsnk / Unsplash

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о начале военной кампании по возвращению Крыма. Сенатор счел подобные планы неосуществимыми. Его комментарий приводится на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Сенатор предложил киевским властям несколько фантастических условий для возвращения крымского полуострова. «Это может произойти только в одном случае — если в Крыму мгновенно исчезнут все россияне, если потопят мгновенно весь Черноморский флот и если Россия просто перестанет существовать», — перечислил Джабаров.

Он отметил, что при всех остальных условиях Крым никогда не станет украинским.

Накануне глава офиса президента Украины анонсировал наступление на Крым. При этом точных сроков планируемой военной кампании Ермак не озвучил.

В ноябре высокопоставленный чиновник в Киеве сообщил, что администрация Зеленского создает план по захвату Крыма под руководством Тамилы Ташевой: ее назначили ответственной по этому вопросу. При этом информатор не стал раскрывать точные сроки разработки стратегии.

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Анна Щербакова
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