На Украине анонсировали наступление на Крым

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Украина планирует начать наступление в Крыму

Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров анонсировал глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак, его слова приводит издание Politico.

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — заявил Ермак.

При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не назвал.

В начале ноября высокопоставленный чиновник в Киеве рассказал, что администрация Зеленского создает план по захвату Крыма под руководством Тамилы Ташевой: ее назначили ответственной по этому вопросу. При этом информатор отказался раскрывать точные сроки разработки стратегии.

Позже в Крыму отметили, что захват Украиной полуострова имеет такие же шансы на реализацию, как покорение Киевом Марса. По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца, любые намеки на захват Крыма будут сурово пресекаться.

