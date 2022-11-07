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21:48, 7 ноября 2022Мир

В США рассказали о планах Украины по «захвату Крыма»

Daily Beast: администрация президента Украины Зеленского создает план по «захвату Крыма»

Фото: Unsplash

Администрация президента Украины Владимира Зеленского создает план по захвату Крыма. С таким заявлением выступило издание из США Daily Beast, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Киеве.

Источник рассказал, что на Украине создают план по захвату Крыма под руководством Тамилы Ташевой: ее назначили ответственной по этому вопросу. При этом информатор отказался раскрывать точные сроки разработки стратегии.

Ранее Зеленский в интервью Чешскому телевидению рассказал, что планирует поехать в Крым «после победы» Украины. «Очень хочу увидеть море», — подчеркнул он. Позже вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко в беседе с «Лентой.ру» заявила, что у Зеленского не получится осуществить свои планы, поскольку на полуострове его не ждут.

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Марина Совина
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