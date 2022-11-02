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16:48, 2 ноября 2022Россия

В Крыму ответили на планы Зеленского посетить полуостров

Член парламента Крыма Пономаренко заявила, что Зеленскому не удастся попасть на полуостров

Фото: Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся увидеть море в Крыму, так как на полуострове его не ждут, заявила вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко. Так в разговоре с «Лентой.ру» она ответила на желание украинского президента посетить полуостров.

Ранее Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению, что намеревается поехать в Крым «после победы» Украины. «Очень хочу увидеть море», — сказал он.

«Я думаю, что, наверное, не судьба ему увидеть море в Крыму после победы, потому что победы не будет», — высказалась Пономаренко.

Она также напомнила, что Государственный совет Республики Крым принял решение о национализации имущества, принадлежащего украинским олигархам. «Квартира Зеленского тоже подпадает под это имущество, поэтому приехать ему некуда, не к кому, и никто его здесь не ждет», — подытожила вице-спикер.

В том же интервью глава Украины призвал не бояться ядерной войны. «Я считаю, что бояться этого не надо, не надо бояться Россию», — высказался Зеленский.

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Варвара Кошечкина
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