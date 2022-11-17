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12:33, 17 ноября 2022Россия

В России сравнили шанс Украины захватить Крым с вероятностью захвата Марса

Глава АСНК Чегринец сравнил шанс Киева захватить Крым с вероятностью захвата Марса

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Захват Украиной Крыма имеет такие же шансы на реализацию, как покорение Киевом Марса. Это следует из слов сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма (АСНК) Романа Чегринца, которые приводит РИА Новости.

Также Чегринец сравнил реализуемость плана Киева с вероятностью объявления Украиной Тихого океана украинской территорией.

«Украина может в рамках работы своих смертельно больных органов управления решать все что угодно: от попытки захвата Марса до объявления Тихого океана исконно украинской территорией. Но итог всегда будет один — Крым был, есть и всегда будет исконно русской землей и неотъемлемой частью великой России», — заявил Чегринец.

По его словам, любые намеки на захват Крыма будут сурово пресекаться.

7 ноября высокопоставленный чиновник в Киеве рассказал Daily Beast, что администрация президента Украины Владимира Зеленского создает план по захвату Крыма под руководством Тамилы Ташевой: ее назначили ответственной по этому вопросу. При этом информатор отказался раскрывать точные сроки разработки стратегии.

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Валерий Розенберг
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