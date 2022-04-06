Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса

Дмитрий Песков призвал Украину признать принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР

Украина должна признать российскую принадлежность Крыма, а также суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что статус Крыма и Донбасса очевиден, и призвал Киев не медлить с принятием решения.

«Крым — это часть России», — заявил Песков и добавил, что Донецкую и Луганскую народные республики следует считать двумя независимыми государствами.

Ранее пресс-секретарь отреагировал на санкции США, затрагивающие членов семьи президента России Владимира Путина. Он назвал это решение неадекватным.