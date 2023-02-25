Байден оценил перспективы возвращения Украиной Крыма

Байден допустил, что возвращение Украиной Крыма может затянуться

Президент США Джо Байден допустил, что возвращение Украиной Крыма может затянуться. Об этом он заявил в беседе с телеканалом ABC News.

Американский лидер отметил, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период. «Не все сразу», — подчеркнул он. Байден также добавил, что Вашингтон не намерен решать за Украину, на чем заканчивать конфликт с Россией. «Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату», — указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. «Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение на площадках других государств», — рассказал политик.