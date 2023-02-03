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11:59, 3 февраля 2023Бывший СССР

На Украине объявили о создании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса

Глава МВД Украины Клименко заявил о формировании штурмовых бригад для захвата Крыма

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В МВД Украины начали создавать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса. Об этом объявил врио главы ведомства Игорь Клименко, передает РИА Новости.

По его словам, основу подразделений составят действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские «со значительным боевым опытом», а доукомплектация будет производиться за счет добровольцев. «Никаких тыловых заданий. Только высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой», — отметил он.

Уточняется, что проект штурмовых бригад получил название «Гвардия наступления». Планируется, что он объединит в себе шесть ныне существующих подразделений — «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме них, туда также включат новообразованные бригаду Государственной пограничной службы Украины «Стальная граница» и штурмовую бригаду Национальной полиции «Ярость».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили подразделения под Херсон, демонстрируя тем самым готовность армии к форсированию Днепра.

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Георгий Нестеров
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