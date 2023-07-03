Зеленский заявил о невозможности представить Украину без Крыма

Президент Украины Зеленский заявил, что не может представить республику без Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может представить республику без Крыма. Об этом политик высказался в интервью телеканалу CNN.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно — война еще не окончена», — сказал глава государства.

Кроме того, отвечая на вопрос, рассматривает ли он какой-либо вариант мирного урегулирования конфликта, который не подразумевает возвращения республикой контроля над Крымом, президент Украины высказался: «Тогда это не будет победой».

Ранее Зеленский рассказал, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, когда выйдет на свои международно признанные границы. По его мнению, линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — «не наши границы». Речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток Украины, но и Крым.