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14:14, 3 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о невозможности представить Украину без Крыма

Президент Украины Зеленский заявил, что не может представить республику без Крыма

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может представить республику без Крыма. Об этом политик высказался в интервью телеканалу CNN.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно — война еще не окончена», — сказал глава государства.

Кроме того, отвечая на вопрос, рассматривает ли он какой-либо вариант мирного урегулирования конфликта, который не подразумевает возвращения республикой контроля над Крымом, президент Украины высказался: «Тогда это не будет победой».

Ранее Зеленский рассказал, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, когда выйдет на свои международно признанные границы. По его мнению, линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — «не наши границы». Речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток Украины, но и Крым.

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    Кристина Есикова
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