Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Зеленский назвал условием для переговоров с Россией выход на границы Украины 1991 года

Украина пойдет на переговоры с Россией, когда выйдет на свои международно признанные границы. Такое условие назвал президент страны Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, трансляция которой доступна в аккаунте политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Зеленский подчернул, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — «не наши границы». «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — заключил он.

Речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток Украины, но и Крым.

Санчес, в свою очередь, заявил, что только Украина может определить условия и сроки мирных переговоров. Он добавил, что предложение других стран по данному вопросу нельзя принять полностью.

Ранее стало известно, что Мадрид передаст Киеву еще четыре танка Leopard, бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.