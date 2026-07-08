Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:33, 8 июля 2026Экономика

Страны НАТО собрались построить новые нефтепроводы до Восточной Европы

Bloomberg: На саммите НАТО будут одобрены нефтепроводы до баз в Восточной Европе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: MR.Zanis / Shutterstock / Fotodom

В рамках ежегодного саммита НАТО, который проходит в Анкаре, страны Североатлантического альянса объявят о расширении сети нефтепроводов времен холодной войны до Восточной Европы и Турции, что позволит обеспечить военные базы в регионе в случае кризиса. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

По словам одного из собеседников агентства, такой проект станет крупнейшей инвестицией НАТО за всю историю альянса. Его стоимость оценивается в 30 миллиардов долларов.

О соглашении, которое обсуждалось несколько лет, должны объявить уже в среду, 8 июля, а технические детали, в том числе структуру финансирования и порядок расширения сети, согласуют в ближайшие недели. Большую часть средств выделит сам альянс, а остальное покроют восточноевропейские страны.

Основными бенефициарами расширения сети агентство называет Польшу, страны Балтии, Румынию, Болгарию и Турцию, так как для них существенно улучшится ситуация со снабжением топливом.

Инициатива связана с растущей обеспокоенностью по поводу того, что в случае крупных операций у границ России нынешних транспортных возможностей для обеспечения регионов нефтепродуктами может не хватить. Большинство стран Восточной Европы полагаются на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, а она более уязвима для нападений.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главной задачей в ближайшей перспективе не оборонные расходы, а расширение производства вооружений и военной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не играйте с нами». НАТО вновь хочет признать Россию угрозой. Что заявил лидер альянса и как отреагировали в Москве

    Жителя Запорожья задержали за призывы к расправам над российскими военными

    Собаку спасли из трехметрового колодца в Подмосковье

    Полиция установила россиянку с огромным ножом среди детей

    Москвичей призвали не рассчитывать на комфортное лето

    Страны НАТО собрались построить новые нефтепроводы до Восточной Европы

    Стали известны подробности попадания убитой первой террористки в истории Монако на Украину

    Россиянам раскрыли лучший напиток при запорах

    49-летняя звезда «Бригады» раскрыла секреты красоты и отношение к возрасту

    Захарова предрекла Западу кровавый укус от Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok