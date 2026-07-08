Страны НАТО собрались построить новые нефтепроводы до Восточной Европы

Bloomberg: На саммите НАТО будут одобрены нефтепроводы до баз в Восточной Европе

В рамках ежегодного саммита НАТО, который проходит в Анкаре, страны Североатлантического альянса объявят о расширении сети нефтепроводов времен холодной войны до Восточной Европы и Турции, что позволит обеспечить военные базы в регионе в случае кризиса. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

По словам одного из собеседников агентства, такой проект станет крупнейшей инвестицией НАТО за всю историю альянса. Его стоимость оценивается в 30 миллиардов долларов.

О соглашении, которое обсуждалось несколько лет, должны объявить уже в среду, 8 июля, а технические детали, в том числе структуру финансирования и порядок расширения сети, согласуют в ближайшие недели. Большую часть средств выделит сам альянс, а остальное покроют восточноевропейские страны.

Основными бенефициарами расширения сети агентство называет Польшу, страны Балтии, Румынию, Болгарию и Турцию, так как для них существенно улучшится ситуация со снабжением топливом.

Инициатива связана с растущей обеспокоенностью по поводу того, что в случае крупных операций у границ России нынешних транспортных возможностей для обеспечения регионов нефтепродуктами может не хватить. Большинство стран Восточной Европы полагаются на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, а она более уязвима для нападений.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главной задачей в ближайшей перспективе не оборонные расходы, а расширение производства вооружений и военной техники.