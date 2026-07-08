Рютте назвал главную задачу НАТО

Рютте: Расширение производства вооружений является главной задачей НАТО

Главной задачей НАТО в ближайшей перспективе станет не дальнейшее увеличение оборонных расходов, а расширение производства вооружений и военной техники. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает Clash Report.

«Нельзя защитить себя долларами, фунтами, евро или турецкими лирами. Защитить себя можно с помощью мужчин и женщин в форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности», — сказал он.

По его словам, текущих возможностей производства недостаточно как в США, так и в европейских странах.

Ранее Рютте заявлял, что несколько ведущих американских оборонных компаний договорились с крупнейшими европейскими игроками отрасли о начале производства в Евросоюзе (ЕС) ряда ключевых видов вооружений США.