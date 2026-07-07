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12:48, 7 июля 2026Экономика

Ряд ключевых американских вооружений начнут производить в Европе

Генсек НАТО Рютте: В Европе начнут производить и обслуживать танки Abrams и ракеты ATACMS
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Несколько ведущих американских оборонных компаний договорились с крупнейшими европейскими игроками отрасли о начале производства в Евросоюзе (ЕС) ряда ключевых видов вооружений США. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова приводит РИА Новости.

Объявление о запуске новых проектов с участием военных заводов США и ЕС он сделал в рамках выступления на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре.

Эти инициативы, отметил генсек альянса, позволят производить и обслуживать в европейских странах ряд американских вооружений. Речь идет о танках Abrams, ракетах AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, Stinger и авиабомбах Small Diameter Bomb, констатировал Рютте.

Еще одной важной мерой, добавил он, стало единое окно для упрощения и наращивания военных закупок в рамках НАТО. Подобная инициатива получила название «Парадная дверь». Единое окно позволит укрепить сотрудничество западных оборонных компаний и заводов с альянсом, заключил Рютте.

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