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12:26, 7 июля 2026Экономика

НАТО объявило о создании механизма для наращивания военных закупок

Генсек НАТО Рютте объявил о запуске единого окна для упрощения военных закупок
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

В рамках НАТО запустили механизм, направленный на упрощение и наращивание военных закупок через единое окно. Об этом заявил заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его слова приводит Mirage.

Инициатива получила название «Парадная дверь НАТО». Единое окно призвано укрепить сотрудничество западных оборонных компаний и заводов с альянсом, уточнил Рютте в ходе выступления на отраслевом форуме в Анкаре.

Новый механизм предназначен для урегулирования всех вопросов, касающихся военных закупок, пояснил генсек альянса. На этом фоне он призвал представителей европейской и американской оборонной промышленности активно взаимодействовать с НАТО и «выходить на контакт через эту дверь».

Одной из главных целей блока сейчас является наращивание военных расходов стран-участниц. Руководство блока призвало всех членов увеличить соответствующую статью государственных трат до пяти процентов ВВП к 2035 году. Ближе всех к этой цели пока находятся Польша и Литва. Если остальные страны не последуют их примеру, предупредил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, оборонительное объединение может распасться.

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